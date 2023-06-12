Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования местного производства

БАКУ /Trend/ - Фонд развития предпринимательства Азербайджана предоставил льготный кредит ООО "Nobel Boya və Kimya".

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Twitter.

"Фонд развития предпринимательства предоставил ООО "Nobel Boya və Kimya" льготный кредит в размере 850 тысяч манатов на реализацию проекта по расширению производства красок", - говорится в публикации.

Напомним, что Фонд развития предпринимательства Азербайджана в 2022 году профинансировал 2 726 инвестиционных проектов. Всего Фондом выдано льготных кредитов на сумму 145,9 миллиона манатов.