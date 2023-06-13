Узбекистан начнет использовать новый терминал для минеральных удобрений в Бакинском порту - замминистра (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан начнет использовать новый терминал для минеральных удобрений в Бакинском порту.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал заместитель министра транспорта Узбекистана Абдусамат Муминов.

"Узбекистан активно использует порт Поти в Грузии и Бакинский порт для экспорта своих товаров. Однако стоит отметить, что инфраструктура Бакинского порта гораздо более развитая. В рамках второй фазы модернизации Бакинского порта начнет функционировать новый терминал для минеральных удобрений, который мы тоже будем использовать для наших нужд. Мы также ознакомились с возможностями сухогрузов, портов Ro-Ro. Нам показали новые суда, построенные для двухэтажных вагонов. Они значительно помогут нам сократить сроки доставок. Уже, по сути, мы смогли сократить сроки перевозок в два раза – с месяца до двух недель, благодаря улучшению операционной деятельности со стороны наших азербайджанских коллег. Сегодня, благодаря этим усилиям, не только Узбекистан использует транспортный потенциал Азербайджана, но и вся Центральная Азия", - сказал он.

Муминов подчеркнул, что Узбекистан уже плодотворно использует инфраструктуру Бакинского порта, особенно для импорта сахара.

"В этом году мы хотим до 300 тысяч увеличить поставки сахара через Азербайджан. Кроме того, мы отправили около 100 вагонов в помощь Азербайджану для отгрузки сахара", - сказал он.

Он также отметил, что большая делегация из Узбекистана, в состав которой входили как частные компании, так и представители госструктур, недавно посетила Азербайджан.

"Среди этих компаний были наши основные экспортеры и импортеры, которые в основном работают через грузинский порт Поти и Бакинский порт. Мы провели около 10 встреч с представителями министерства транспорта Азербайджана, Гостаможней, в Бакинском порту, в Свободной экономической зоне Алят, а также с представителями Бакинского судостроительного завода. Нам удалось ознакомиться с вашим потенциалом и возможностями", - отметил замминистра.

Напомним, что, как сообщил ранее генеральный директор Бакинского порта Талех Зиядов, в июне-июле нынешнего года ожидается сдача в эксплуатацию терминала минеральных удобрений Бакинского порта.