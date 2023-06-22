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Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования местного производства

Экономика Материалы 22 июня 2023 19:04 (UTC +04:00)
Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования местного производства

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Фонд развития предпринимательства Азербайджана предоставил льготный кредит ООО "Azza".

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Twitter.

"Фонд развития предпринимательства предоставил ООО "Azza" льготный кредит в размере 200 тысяч манатов на реализацию проекта по развитию садоводства в Балакане", - говорится в публикации.

Напомним, что Фонд развития предпринимательства Азербайджана в 2022 году профинансировал 2 726 инвестиционных проектов. Всего Фондом выдано льготных кредитов на сумму 145,9 миллиона манатов.

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