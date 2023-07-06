Новое назначение в Агентстве инноваций и цифрового развития

БАКУ /Trend/ - Новым директором Департамента управления данными в Агентстве инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана назначен Кямран Агаев.

Как сообщает в четверг Trend, наряду с новой должностью, Агаев продолжит руководить отделом Управления данными в компании Azercell и "Big Data и аналитическим центром", функционирующим в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности.

Агаев работает по специальности "администратор баз данных" более 20 лет и имеет ряд сертификатов в области "Oracle". В США изданы 2 его книги: "Способы копирования и восстановления данных в базе данных Oracle" и "Oracle Certified Master".

За время своей деятельности он выступал на международных конференциях в различных странах мира (США, Япония, Китай, Таиланд, Южная Корея, Австралия, Индия, Аргентина, Уругвай, Панама, Коста-Рика, Мексика, Гватемала и ряд европейских стран), был удостоен компанией Oracle премии "Oracle Ace Director".