В Азербайджане вырос оборот посредством кассовых аппаратов нового поколения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в январе - июне 2023 года оборот через контрольно-кассовые аппараты нового поколения превысил 10,4 миллиарда манатов, что на 16,5 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend.

По данным Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана, на первое июля 2023 года в объектах торговли и услуг установлены более 91 021 контрольно-кассовых аппаратов нового поколения.

Отметим, что их установка осуществляется поэтапно со второго квартала 2019 года.

Напомним, что в 2022 году оборот через контрольно-кассовые аппараты нового поколения превысил 19,5 миллиарда манатов.