Создана конкурсная комиссия по вопросам имущества, заложенного в МБА

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана принял постановление о создании конкурсной Комиссии по продаже и передаче в управление сторонним лицам имущества, имеющего балансовую стоимость более 1 миллиона манатов, местных и иностранных активов или долгов по ним, приобретенных в соответствии с действующим законодательством, взамен проблемных активов, приобретенных небанковской кредитной организацией ЗАО "Агрокредит" у ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА).

Как сообщает в среду Trend, в связи с этим премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, комиссию возглавит заместитель министра финансов Азербайджана Азер Байрамов. Членами комиссии являются заместитель председателя правления - исполняющий обязанности председателя Центра организации торгов при Государственной службе по вопросам собственности министерства экономики Азербайджана Малик Велиев, заместитель начальника отдела финансов и обеспечения министерства сельского хозяйства Азербайджана Эмиль Мамедов, заместитель начальника отдела стратегического планирования и инноваций министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Рашад Залов, начальник отдела по работе с проблемными активами Департамента безопасности Центрального банка Азербайджана Натиг Гулиев.

Конкурсная комиссия может быть ликвидирована постановлением Кабинета министров Азербайджана. После ликвидации комиссии документы, связанные с ее деятельностью, будут переданы в Государственный архив в порядке, установленном законодательством.

Решением также утверждены "Правила деятельности конкурсной комиссии по реализации проблемных активов (имущества) и прав требования на них, передаче в управление и инвестированию в качестве долей".