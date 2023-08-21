Проводится работа по поддержке занятости семей, вернувшихся в Физули

БАКУ /Trend/ - Проводится работа по поддержке занятости жителей, переселенных в город Физули в рамках программы "Большого возвращения".

Как сообщает в понедельник Trend, представители Государственного агентства занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана провели встречи с 23 семьями, переселившимися в город Физули.

Были оценены возможности трудоустройства членов этих семей, им были представлены активные программы занятости (программа самозанятости, курсы профессиональной подготовки и т.д.). В соответствии с результатами оценки в рамках упомянутых программ проводится работа по поддержке занятости переселившихся семей.

В целом же были проведены предварительные беседы с членами каждой из 144 семей, которые на первом этапе будут переселены в город Физули, с целью изучения возможностей трудоустройства. Им была предоставлена подробная информация об активных программах занятости.

Отметим, что сегодня в Физули вернулись 24 семьи из 68 человек. Тем самым обеспечено постоянное проживание в городе Физули 47 семей, или 158 человек.