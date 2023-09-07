В Азербайджане будет внедрена единая система налогового декларирования

БАКУ /Trend/ - Государственная налоговая служба при минэкономики Азербайджана планирует представить в будущем единую систему декларирования на основе баз данных различных учреждений.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала начальник Управления социального страхования и контроля трудовых отношений Главного управления экономического анализа и контроля учета Государственной налоговой службы при министерстве экономики Нигяр Вахабзаде во время выступления на международной конференции "DOST 2023: единая платформа для предоставления гибких, инновационных и устойчивых услуг".

По словам Вахабзаде, это станет возможным в рамках предпринимаемых инновационных шагов.

"Базы данных многих государственных учреждений по всей стране, а также Государственной налоговой службы довольно обширны. Именно на основе этих баз мы планируем самостоятельно заполнять единую декларацию, что сэкономит время и деньги налогоплательщика. Кроме того, наши данные более точны. Налогоплательщик будет регулярно видеть эти данные и обязан, если понадобится, вносить соответствующие изменения. Налоговая служба будет быстрее получать информацию и в результате налогоплательщик также избежит трудностей, число обращений в центры услуг уменьшится", - сказала она.