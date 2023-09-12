Назван объем газа, экспортируемого из Азербайджана в Европу в этом году

БАКУ/Trend/- В анваре-августе 2023 года Азербайджан экспортировал в Европу 7,6 миллиарда кубометров природного газа (рост на 9%).

Об этом, как сообщает во вторник Trend, написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в социальной сети "Х" (Twitter).

"В январе - августе 2023 года количество экспортируемого Азербайджаном природного газа в Европу составило 7,6 миллиарда кубометров, Турцию - 6,7 миллиарда кубометров и Грузию - 1,5 миллиарда кубометров. В отчетный период по TANAP в Турцию было экспортировано 3,8 миллиарда кубометров.

По оперативным данным, за 8 месяцев текущего года добыча нефтеконденсата составила 20,3 миллиона тонн, а экспорт - 17 миллионов тонн. За этот период было экспортировано 15,8 миллиарда кубометров из 32,2 миллиарда кубометров добытого газа (рост на 5%)", - говорится в публикации министра.

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