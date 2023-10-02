БАКУ /Trend/ - Отменяется двойное налогообложение между Азербайджаном и Словакией.

Как сообщает в понедельник Trend, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) был вынесен на обсуждение законопроект об утверждении "Соглашения между Азербайджанской Республикой и Словацкой Республикой об отмене двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов".

Налоги, к которым применяется соглашение, следующие: в Словацкой Республике - подоходный налог с физических лиц; подоходный налог с юридических лиц; в Азербайджанской Республике - налог с прибыли юридических лиц; подоходный налог с физических лиц.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят.