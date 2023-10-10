Снижение инфляции возможно благодаря режиму стабильного обменного курса - Талех Кязимов

БАКУ /Trend/ - Снижение инфляции возможно благодаря режиму стабильного обменного курса.

Об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов, сообщает во вторник Trend.

"Мы были нацелены на предотвращение избыточного спроса, особенно в течение полутора лет. Мы ужесточили монетарную политику, а также приняли меры, ужесточив наши макропруденциальные требования", - сказал он.

Он отметил, что центральные банки во всем мире пытаются контролировать инфляцию спроса.

"Они могут влиять на инфляцию спроса, изменяя учетную ставку. Наблюдения, проведенные за последние три года, показывают, что инфляция в Азербайджане и, можно сказать, у большинства наших торговых партнеров растет из-за роста мировых цен на продукты питания. Растущая инфляция от наших торговых партнеров импортируется к нам. Поэтому Центральный банк не может ничего поделать здесь. Что касается снижающего воздействия Центрального банка на инфляцию, то это становится возможным в основном благодаря режиму стабильного обменного курса. Центральный банк очень активно использует номинальный эффективный обменный курс в своих коммуникациях, расчетах и прогнозах. Номинальный эффективный курс - это отношение азербайджанского маната к валютам торговых партнеров", - сказал Кязымов.