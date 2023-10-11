Состоялось заседание Экономического совета и Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Экономического совета и Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга.

Об этом Trend сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

Было отмечено, что на совместном заседании под председательством премьер-министра Али Асадова были обсуждены текущая ситуация и перспективы в области нефтегазодобычи страны, в том числе долгосрочные планы развития SOCAR и нефтегазового сектора республики в целом, прогнозы будущей добычи, состояние реализации проекта по реконструкции и модернизации НПЗ имени Гейдара Алиева, дополнительные работы, необходимые для реализации проекта, и другие текущие вопросы.

На заседании были заслушаны доклад президента SOCAR Ровшана Наджафа и выступление генерального исполнительного директора Азербайджанского инвестиционного холдинга Руслана Алиханова.

По итогам заседания были даны соответствующие поручения правлению инвестхолдинга и SOCAR с учетом предложений членов Совета по обсуждаемым вопросам.