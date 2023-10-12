БАКУ/Trend/ – Центральный банк Азербайджана (ЦБА) внес изменения в нормативные акты, касающиеся сельскохозяйственного кредитования и других вопросов.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

"Было отмечено, что эти изменения охватывают следующие направления, которые включают в себя правила "классификации активов и создания специальных резервов для возмещения возможных убытков", "расчета капитала банка и его адекватности", "о пруденциальных нормативах и требованиях, касающихся кредитных рисков, в том числе крупных кредитных рисков" и "управления кредитными рисками в банках", содержащие требования, связанные с характеристиками аграрного сектора и минимизацией его потенциальных рисков.

Понятие "сельскохозяйственный кредит" и критерии для заемщиков включены в нормативную базу, поддерживающую сельскохозяйственное кредитование. Кредиты, предоставляемые с целью финансирования расходов, связанных с процессом производства сельскохозяйственной продукции, приобретением производственного оборудования и проектами развития в сфере сельского хозяйства, входят в понятие "сельскохозяйственный кредит". Кредиты физическим лицам, которые сами не являются производителями, а занимаются только переработкой и торговлей, будут классифицироваться как стандартные бизнес-кредиты, а не сельскохозяйственные кредиты. Кроме того, для включения сельскохозяйственного субъекта в концепцию определены такие критерии, как регистрация в соответствующей электронной информационной системе и определенный опыт работы в этой сфере. В то же время в число заемщиков сельскохозяйственных кредитов были включены семейные сельские хозяйства.

С учетом особенностей сельскохозяйственных кредитов, в том числе фактора сезонности, в отношении них введены более мягкие резервные требования.

Определены требования к капиталу для сельскохозяйственных кредитов.

Сельскохозяйственные кредиты, выданные микропредпринимателям в национальной валюте, были отнесены к 75-процентной группе риска, а сельскохозяйственные кредиты, выданные семейным сельским хозяйствам - к 100-процентной. Сельскохозяйственные кредиты, выданные средним и малым предпринимателям, работающим в сфере сельского хозяйства, остались в существующей 50-процентной группе риска. В то же время безусловная обеспеченная часть гарантии фондов, созданных государством и гарантирующих исполнение обязательства по банковским кредитам, отнесена к группе риска в 20 процентов. Это, в свою очередь, повысит интерес банков к сельскохозяйственным кредитам, гарантированным любым из фондов, наряду с другими кредитами.

Ожидается, что внесенные изменения будут стимулировать банки к активному участию в кредитовании сельскохозяйственного сектора", - говорится в сообщении ЦБА.