В Азербайджане состоялась выставка столовых сортов винограда международной селекционной компании (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане состоялась выставка столовых сортов винограда израильской компании "Grapa Variety Ltd", сообщает в пятницу Trend.

Согласно данным Центра аграрных исследований, выставка продукции виноградного предприятия состоялась при организации Шамахинского центра по выращиванию саженцев винограда.

В мероприятии приняли участие фермеры и представители компаний, работающих в сфере виноградарства.

В рамках мероприятия были представлены различные сорта столового винограда производства компании "Grapa Variety Ltd", а также представлена ​​на дегустацию виноградная продукция.

На мероприятии аграриям была предоставлена ​​подробная информация о ранне-, средне- и позднеспелых сортах, а также о деятельности компании на российском рынке.

Напомним, что деятельность Шамахинского центра по выращиванию саженцев винограда заключается в обеспечении устойчивости виноградарских хозяйств республики к различным климатическим условиям, обеспечении посевного материала для виноградной лозы устойчивой к филлоксере и внедрении новых сортов.