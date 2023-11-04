Названы причины роста себестоимости пассажироперевозок в Бакметрополитене

БАКУ /Trend/ - Основными причинами роста себестоимости пассажироперевозок в Бакметрополитене являются пандемия и цены на товары, которые закупаются на мировых рынках.

Об этом в субботу в эксклюзивном интервью Trend сказал заместитель председателя ЗАО "Бакинский метрополитен" Хидаят Мамедов.

"В 2018 году себестоимость пассажироперевозок упала до 51 гяпика, а в 2019 году - до 50 гяпик. Это произошло по трем основным причинам. Первая и самая важная из них - увеличение количества пассажиров. Вторая - меры по оптимизации с точки зрения технических, управленческих и человеческих ресурсов. Третья - внедрение новой техники и передовых технологий с учетом особенностей самого метрополитена", - сказал он.

Мамедов отметил, что если за время пандемии объем пассажироперевозок сократился в три раза, то затем цифры начали пропорционально увеличиваться. В 2022 году ограничения в связи с пандемией начали сниматься, и по мере увеличения пассажиропотока стоимость пассажироперевозок достигла отметки в 68 гяпик. Ожидается, что в этом году метрополитен перевезет примерно на 5-6 процентов больше пассажиров, чем в 2022 году.

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