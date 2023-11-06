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В Евлахском пилотном агропарке двум компаниям присвоен статус резидента

Экономика Материалы 6 ноября 2023 16:32 (UTC +04:00)
В Евлахском пилотном агропарке двум компаниям присвоен статус резидента

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Евлахском пилотном агропарке статус резидента присвоен двум компаниям - ООО "Nyuvadi" и ООО "Elkür".

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в своем аккаунте в социальной сети Х написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Министр отметил, что резидентами будут заложены интенсивные фруктовые сады на площади 41,9 га с объемом инвестиций 354 тысячи манатов.

"8 человек будут обеспечены постоянной работой, а 30 человек - сезонной", - говорится в публикации.

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