БАКУ /Trend/ - Азербайджанский фонд страхования вкладов назначен ликвидатором "Muğan Bank".

Как сообщили Trend во вторник в Фонде страхования вкладов, лицензия ОАО "Muğan Bank" была отозвана с 19 октября 2023 года решением правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) от 18 октября 2023 года в соответствии со статьями 16.1.6, 16.1.7, 16.1.9, 16.1.18, 57 и 61.1 закона Азербайджанской Республики "О банках" (размер совокупного капитала меньше минимального размера, установленного законодательством для банков; коэффициент достаточности совокупного капитала составляет менее 3 процентов; банк не осуществляет свою текущую деятельность надлежащим образом).

Был назначен временный администратор и подготовлено обращение в суд о ликвидации банка по причине его банкротства.

24 октября решением №2-3 (103) - 54/2023 Бакинского апелляционного суда ОАО "Muğan Bank" было объявлено банкротом и начата процедура банкротства.

"На основании вышеупомянутого решения Бакинского апелляционного суда фонд страхования вкладов был назначен ликвидатором ОАО "Muğan Bank", - говорится в сообщении.

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