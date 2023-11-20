В Узбекистане действуют 210 предприятий с участием азербайджанского капитала - вице-премьер-министр Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Данное мероприятие очень важно для развития сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном во многих областях. В Узбекистане действуют 210 предприятий с участием азербайджанского капитала, и есть потенциал для дальнейшего расширения экономического сотрудничества.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила вице-премьер-министр Узбекистана Зулайхо Махкамова во время своего выступления на проходящей в Баку конференции Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин".

З.Махкамова отметила, что сегодняшняя конференция послужит укреплению отношений между Азербайджаном и Узбекистаном.

"Узбекистан присоединяется к миссии по расширению прав женщин. Наша страна предприняла ряд важных шагов для достижения этой цели. Принято около 100 юридических документов, утвержден ряд международных документов по этому вопросу", - подчеркнула она.

Заместитель премьер-министра также подчеркнула, что для поддержки женского предпринимательства Узбекистан начал выдавать кредиты по льготной системе.

Отметим, что в Баку проходит конференция Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин" при совместной организации Азербайджанской Республики (нынешнего председателя ДН), Уганды и Узбекистана (будущих председателей ДН).

Мероприятие проводится на основе инициатив, озвученных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на заседании на уровне министров Координационного бюро ДН в июле текущего года.

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