Азербайджан и ЕЭК ООН обсудили реализацию "дорожной карты" цифровизации Транскаспийского коридора

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) обсудили реализацию "дорожной карты" цифровизации Транскаспийского коридора, сообщает в пятницу Trend.

Согласно данным министерства экономики Азербайджана, министр экономики Микаил Джаббаров встретился с исполнительным секретарем ЕЭК ООН Татьяной Молчан в рамках недели СПЕКА(Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии), проходящей в Баку.

На встрече была отмечена реализация Целей устойчивого развития (ЦУР) между Азербайджаном и ЕЭК ООН, а также наличие тесного сотрудничества в рамках программы СПЕКА. Было подчеркнуто, что проводимая в Баку Неделя СПЕКА полезна с точки зрения развития отношений между Азербайджаном и странами Центральной Азии в торгово-экономической сфере, цифровизации транспортной инфраструктуры, перехода к "зеленой" экономике, энергетике и других сферах. В этом отношении усилия Азербайджана были оценены по достоинству.

Стороны обменялись мнениями о приоритетных направлениях сотрудничества Азербайджан-ЕЭК ООН и вопросах повестки дня, развитии торговли, инноваций и государственно-частного партнерства, перспективах отношений в рамках региона СПЕКА, возможностях реализации "дорожной карты" цифровизации Транскаспийского коридора.

Отметим, что Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) была учреждена 26 марта 1998 года.

В настоящее время государствами-участниками СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

СПЕКА предоставляет платформу субрегионального сотрудничества для реализации тех Целей устойчивого развития (ЦУР), которые могут быть наилучшим образом достигнуты посредством регионального сотрудничества. В 2023 году Азербайджан председательствует в СПЕКА.

С 20 по 24 ноября 2023 года в Баку проходят Дни СПЕКА.

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