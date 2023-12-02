Ирландия внесет 25 млн евро в новый фонд компенсации климатического ущерба - премьер-министр

ДУБАЙ /Trend/ - Ирландия внесет 25 миллионов евро в новый фонд "потерь и ущерба" на 2024 и 2025 годы.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в ходе Всемирного саммита по действиям в области климата, организованного в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28.

«К 2025 году Ирландия удвоит климатическое финансирование как минимум до 225 миллионов евро в год, а в этом году мы инвестируем около 150 миллионов. Сегодня я объявляю о взносе в размере 25 миллионов в новый фонд «потерь и ущерба» на 2024 и 2025 годы и мы будем вносить дальнейший вклад», - сказал он.

Варадкар отметил, что предотвратить изменение климата невозможно, но действуя срочно можно ограничить его масштабы и смягчить его худшие последствия.

«Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы обеспечить справедливость этого перехода, защитить уязвимых и никого не оставить позади. И нам также необходимо гораздо лучше объяснять преимущества действий по борьбе с изменением климата. У нас есть климатический закон и углеродный бюджет. У нас есть налог на выбросы углерода, который стимулирует переход от ископаемого топлива», - сказал он.