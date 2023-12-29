В Азербайджане государство погасило кредитную задолженность предпринимателей, пострадавших от пандемии

БАКУ /Trend/ - Согласно постановлению Кабинета министров Азербайджанской Республики от 9 июля 2020 года, в рамках мер по оказанию финансовой поддержки субъектам предпринимательства, пострадавшим от пандемии коронавируса (2020-2021 годах), коммерческими банками предусмотрена государственная гарантия возврата предпринимателям части суммы кредита в размере до 60 процентов.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщили в министерстве финансов Азербайджана.

Было отмечено, что благодаря государственной поддержке 2 628 предпринимателям были выделены кредиты на общую сумму 499,5 миллиона манатов, из которых 291,6 миллиона манатов обеспечены государственной гарантией. В соответствии с соглашениями, заключенными министерством финансов с Фондом развития предпринимательства, а также фондом с указанными банками и предпринимателями, министерство определило гаранта в предоставлении государственных гарантий по этим кредитам.

"Поскольку основное долговое обязательство не было своевременно исполнено с момента выделения государственных гарантированных кредитов, министерством финансов в качестве поручителя в общей сложности перед семью банками за счет средств "Фонда обеспечения обязательств по государственному долгу и гарантиям" в 2022 году вместо 14 предпринимателей выплачено 658,2 тысячи манатов, а в течение 12 месяцев 2023 года - 1531,1 тысячи манатов (вместо 27 предпринимателей). Таким образом, за два года действия программы государством были погашены просроченные кредитные долговые обязательства 41 предпринимателя на сумму 2 миллиона 189 тысяч 300 манатов.

В соответствии с условиями предоставления государственных гарантий Фонд развития предпринимательства вправе взыскивать с этих субъектов предпринимательства кредитную задолженность, выплаченную банкам взамен субъектов предпринимательства на основании государственных гарантий", - говорится в сообщении ведомства.

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