Mastercard намерена достичь 60-процентной цифровизации платежей в Азербайджане - генеральный директор (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Глобальная платежная система Mastercard намерена довести цифровизацию платежей в Азербайджана до 60 процентов.

Об этом сказал в интервью Trend генеральный директор Mastercard по Азербайджану и Турции Авшар Гюрдал.

"Наша основная цель - оцифровка экономики. Сегодня цифровизация расходов на личное потребление в Азербайджане составляет 30 процентов, и мы хотим довести ее до среднеевропейского уровня в 60 процентов. Для достижения этой цели, во-первых, мы стремимся упростить выпуск карт, применяя цифровые приобретения и цифровые карты. Это значит, что вы, как потребитель, все чаще будете становиться клиентом банка через цифровые каналы и, более того, получать доступ к цифровым картам в своих кошельках. Это очень простой опыт, не так ли? Мы хотим убедиться, что подобные ценностные предложения, а также мобильные платежи и платежи NFC на рынке продолжают развиваться. Мы хотим быть уверены, что это отвечает интересам потребителей. С этой целью мы вводим ценностные предложения для потребителей, связанные с платежами NFC, такие как скидки в ресторанах, продуктовых магазинах и других секторах, чтобы стимулировать потребителей все чаще использовать свои цифровые кошельки для оплаты", - отметил он.

По его словам, Mastercard расширяет свое ценностное предложение для состоятельных лиц на рынке.

"Это еще одна область, на которую мы обращаем особое внимание. Что касается приема платежей, могу сказать, что мы уделяем большое внимание электронной коммерции. Электронная коммерция, как и многие другие развивающиеся рынки, будет расти быстрее, чем физическое рыночное пространство. Поэтому, чтобы обеспечить бесперебойную работу электронной коммерции, мы следим за тем, чтобы Masterpass, наше глобальное решение для цифровых платежей и инфраструктуры хранения карт, развивалось и дальше, чтобы проникнуть к торговцам и обеспечить беспрепятственный прием карт в электронной коммерции для потребителей", - добавил он.

Гюрдал также упомянул, что для микроторговых предприятий и крупных корпораций компания делает упор на более дешевые методы приема платежей, такие как "Tap on Phone".

""Tap on Phone" позволяет торговцам принимать карты и карточные платежи с помощью своих мобильных устройств. Благодаря более доступным решениям, таким как "Tap on Phone", прием платежей будет развиваться гораздо быстрее. Мы также уделяем большое внимание трансграничным денежным переводам и переводам внутри страны. На трансграничном направлении мы используем наши решения, такие как трансграничные денежные переводы и переводы, для отправки денег на карты и счета, позволяя потребителям отправлять деньги за границу менее чем за полчаса с ограниченными комиссиями и прозрачной информацией о комиссиях. Кроме того, для внутренних переводов с карты на карту мы хотим использовать нашу платформу "Masterpass". Если у нас есть ваш номер телефона, мы можем отправить вам деньги, не зная номера вашей карты. Просто выберите свой номер телефона в приложении банка. Мы будем вкладывать значительные средства в это решение, так как считаем, что это очень удобно для держателей карт. И последнее, но не менее важное: данные - это новый актив, и мы контролируем практически всю бизнес-информацию. Мы хотим помочь нашим партнерам использовать эти данные и принимать более качественные и эффективные бизнес-решения на основе бизнес-данных. Одним словом, мы будем развивать на азербайджанском рынке наши консалтинговые услуги и услуги по работе с данными, которые мы называем "советниками"", - заключил он.

Отметим, что Mastercard – ведущая глобальная технологическая компания, объединяющая более 2,3 миллиарда держателей счетов в 210 странах мира. Организация обладает рыночной капитализацией свыше 390 миллиарда долларов США и входит в топ-10 самых ценных глобальных брендов в мире по версии Kantar 2023.