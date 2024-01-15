В Азербайджане упрощен процесс отправки единой налоговой декларации (Видео)

БАКУ /Trend/ - Упрощен процесс представления "Единой декларации".

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу Азербайджана..

Было отмечено, что часть мероприятий, проводимых Государственной налоговой службой при министерстве экономики в сфере налогового администрирования, связана с сокращением времени и административной нагрузки при предоставлении налоговой отчетности субъектами малого и среднего предпринимательства, а также при уплате налогов. Так, упрощен процесс представления "Единой декларации", подаваемой налогоплательщиками в связи с удержанием налога у источника выплаты касательно работы по найму.

Была проведена соответствующая работа по оптимизации и совершенствованию "Единой декларации по удержанию налога у источника выплаты в связи с работой по найму" и разработана упрощенная форма единой декларации. Это позволяет не только снизить административную нагрузку на налогоплательщиков, но и упростить подачу декларации микро- и малыми предпринимателями без обращения в сервисные центры. Декларация составляется физическими лицами, у которых нет работников на начальном этапе. Программное обеспечение касательно новой формы введено в эксплуатацию с IV квартала 2023 года. Упрощенная форма декларации предварительно заполняется программным обеспечением и представляется плательщикам на основе данных учетной базы и последней декларации налогоплательщиков. При согласии налогоплательщика с этими данными, он направляет декларацию в налоговый орган, заверяя ее усиленной электронной подписью. При необходимости уточнения данных налогоплательщик путем внесения поправок может утвердить декларацию.

В целях более широкого информирования налогоплательщиков об инновациях, реализуемых в сфере налогового администрирования, подготовлено соответствующее видео-руководство по составлению и отправке упрощенной формы декларации, говорится в сообщении.

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