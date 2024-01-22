Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования местного производства

БАКУ /Trend/ - Фонд развития предпринимательства Азербайджана, одной из главных целей которого является стимулирование местного производства и бизнеса, предоставил льготный кредит ООО "Cooky Chefs".

Как сообщает в понедельник Trend, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в соцсети X.

"Фонд развития предпринимательства предоставил ООО "Cooky Chefs" льготный кредит в размере 200 000 манатов на производство мучных изделий. Такая поддержка малого и среднего бизнеса направлена на повышение его роли в экономике", - говорится в публикации.

Напомним, что в 2023 году Фонд развития предпринимательства Азербайджана предоставил льготных кредитов на сумму 193,8 миллиона манатов для финансирования 3 276 инвестиционных проектов.

Общая стоимость инвестиционных проектов составляет 459,9 миллиона манатов, а объем кредитования вырос почти на 33 процента. Благодаря этим кредитам создано более 3 000 новых рабочих мест. 46,4 процента выданных кредитов было направлено на производство сельскохозяйственной продукции, 43 процента - на производство и переработку промышленной продукции, 5,5 процента - на сферу обслуживания, 4,5 процента - на проекты развития туризма. 72 процента льготных кредитов направлены в регионы, а 28 процентов - в город Баку и Абшеронский экономический район.

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