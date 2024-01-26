Стратегия цифровой экономики Азербайджана будет одобрена и реализована в текущем году (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Ожидается, что стратегия цифровой экономики Азербайджана будет одобрена и реализована в текущем году.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"Документ подготовлен в рамках мероприятия "Разработка и реализация стратегии развития цифровой экономики" Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы. Стратегия цифровой экономики охватывает период до 2030 года. В ее рамках будет реализовано более 60 проектов, будут широко применяться технологии 4SIM. Стратегия цифровой экономики будет служить формированию устойчивой и конкурентоспособной цифровой экономики в стране, превращению Азербайджана в одну из ведущих стран в этой области", - отметил он.

Напомним, что ранее заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев заявил, что стратегия цифровой экономики Азербайджана будет сконцентрирована на двух основных блоках.

"Наша стратегия цифровой экономики будет сконцентрирована на двух основных блоках. Первый - это ускорение цифровизации существующих секторов. Это предполагает использование цифровых технологий для оцифровки основных секторов экономики и извлечение прибыли из новых цифровых предприятий. Мы сосредоточимся на создании новых предприятий, генерирующих стоимость с помощью цифровых приложений. Второй блок - это расширение прав и возможностей граждан с помощью цифровых навыков. Мы стремимся ускорить рост ВВП за счет повышения уровня цифровой грамотности среди всех возрастных групп. Для достижения этих целей мы будем повышать эффективность государственных операций с помощью цифровых технологий. Кроме того, мы намерены инвестировать в общенациональные инновации. Мы осознаем важность внедрения новых технологий и внимательно следим за глобальными изменениями. В будущем мы будем изучать такие технологии, как разработка локального генеративного искусственного интеллекта и создание цифрового двойника наших пилотных городов совместно с различными заинтересованными сторонами в стране. Эти инновации имеют решающее значение для нашего прогресса", - сказал он.

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