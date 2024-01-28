Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Россия получила очередную партию пищевых яиц из Азербайджана

Экономика Материалы 28 января 2024 00:49 (UTC +04:00)
Россия получила очередную партию пищевых яиц из Азербайджана

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Еще две партии пищевых яиц в количестве 612 тысяч штук доставлены из Азербайджана в Россию.

Как передает Trend, передает Trend со ссылкой на Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

"11 января через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена очередная партия пищевых яиц из Азербайджана в количестве 36 тон (612 тысяч штук) для дальнейшей реализации на территории России", - говорится в сообщении Россельхознадзора.

Сообщается, после поступления партий на склад временного хранения были взяты пробы для обеспечения качества и безопасности пищевой продукции.

"По состоянию 27 января, из Азербайджана в Россию было импортировано 5,2 миллиона пищевых яиц", - отмечено.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости