Россия получила очередную партию пищевых яиц из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Еще две партии пищевых яиц в количестве 612 тысяч штук доставлены из Азербайджана в Россию.

Как передает Trend, передает Trend со ссылкой на Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

"11 января через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена очередная партия пищевых яиц из Азербайджана в количестве 36 тон (612 тысяч штук) для дальнейшей реализации на территории России", - говорится в сообщении Россельхознадзора.

Сообщается, после поступления партий на склад временного хранения были взяты пробы для обеспечения качества и безопасности пищевой продукции.

"По состоянию 27 января, из Азербайджана в Россию было импортировано 5,2 миллиона пищевых яиц", - отмечено.