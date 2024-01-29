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Подготовлен проект товарного знака "Made in Karabakh - heart of Azerbaijan" - Юсиф Абдуллаев

Экономика Материалы 29 января 2024 12:22 (UTC +04:00)
Подготовлен проект товарного знака "Made in Karabakh - heart of Azerbaijan" - Юсиф Абдуллаев

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Подготовлен проект товарного знака "Made in Karabakh - heart of Azerbaijan".

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"Подготовлен и передан в соответствующие структуры для обратной связи проект товарного знака "Made in Karabakh - heart of Azerbaijan", - отметил он.

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