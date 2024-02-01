БАКУ /Trend/ - Caspian Energy Club Czechia создает сетевую платформу для чешско-азербайджанских компаний.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал председатель правления Caspian Energy Club Czechia Заур Гадиров.

Он отметил, что Caspian Energy Club Czechia, официальный представитель Caspian Energy Club в Чехии, активизирует свою деятельность в стране.

"В январе 2023 года первым мероприятием Caspian Energy Club Czechia в Чехии стало "CEO Breakfast Prague", затем в феврале - "CEO Lunch Prague", а в марте был организован международный "Caspian Energy Investment Forum Prague - 2023", - сказал Гадиров.

По словам председателя правления, данный форум стал одним из крупнейших событий 2023 года.

"13-й "Caspian Energy Investment Forum Prague - 2023", организованный совместно Caspian Energy Club и Caspian Energy Club Czechia, состоялся при участии бывшего премьер-министра Чехии Яна Фишера, советника министра энергетики Азербайджана Вюсала Раджабли и многих государственных чиновников. Основными темами мероприятия стали новые возможности и перспективы, "зеленая" энергетика, европейская энергетическая безопасность, технологический прогресс и цифровизация, а также инвестиционный потенциал Чехии. Это мероприятие, которое планируется проводить ежегодно, направлено на привлечение инвестиций и диверсификацию торговли с разными странами", - добавил он.

Гадиров также отметил, что в течение 2023 года было организовано несколько CEO MeetUps, посвященных вопросам развития и применения искусственного интеллекта, а также финансовым технологиям и туризму.

"В ходе этих мероприятий членам Caspian Energy Club предоставляется возможность представить свой бизнес, установить деловые связи, обсудить проблемы и внести предложения", - подчеркнул он.

Председатель правления сообщил, что Caspian Energy Club Czechia создает сетевую платформу, чтобы чешские и азербайджанские компании могли предоставлять свои услуги и устанавливать связи.

"Caspian Energy Club Czechia активно участвует в различных встречах и соглашениях. Например, в прошлом году чешская делегация совершила деловой визит в Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана, где встретилась с представителями министерства энергетики Азербайджана, министерства сельского хозяйства, Агентства по орошению НАР и других государственных структур. Также в течение прошлого года мы организовали встречи с дипломатическими представительствами Азербайджана, Германии, Израиля, Венгрии, Турции. Мы ведем активную работу и поддерживаем активную связь с министерством промышленности и торговли Чехии, министерством сельского хозяйства и другими государственными учреждениями в Чехии. Путем этих связей пытаемся расширить бизнес-связи между Азербайджаном и Чехией. С этой целью мы создаем сетевую платформу, чтобы чешские и азербайджанские компании могли предоставлять свои услуги и устанавливать связи", - сказал Гадиров.

Говоря о будущих планах, председатель правления подчеркнул, что в 2024 году Caspian Energy Club Czechia планирует провести серию CEO MeetUps.

"В 2024 году Caspian Energy Club Czechia намерен провести серию CEO MeetUps, посвященных финансам, человеческим ресурсам, искусственному интеллекту, а также Caspian Energy MeetUps, посвященных энергетическому сектору. С 16 по 18 мая мы планируем провести инвестиционный форум с участием представителей частного и государственного секторов Чехии, Азербайджана, Турции, Грузии, Узбекистана и ряда европейских стран. Кроме того, планируется провести совместно с турецким и узбекистанским офисами Caspian Energy Club текстильный форум в Чехии. Таким образом, на форуме будут представлены текстильные компании из Азербайджана, Турции и Узбекистана, что способствует заключению новых контрактов и позволит компаниям выйти не только на чешский рынок, но также на европейские рынки. В 2024 году запланированы визиты чешской делегации в Баку и регионы Азербайджана. Мы надеемся, что двусторонние встречи с представителями частного и государственного секторов будут продуктивными и эффективными для обеих стран", - добавил Гадиров.

Отметив, что в Азербайджане в ноябре состоится одно из главных мероприятий года - COP29 [29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата], он сказал, что Caspian Energy Club Czechia будет оказывать всяческую поддержку Азербайджану в проведении данного мероприятия.

"И уже запланированы два этапа мероприятий на данную тему", - заключил он.

Отметим, что Caspian Energy Club – динамичная и развивающаяся региональная организация, объединяющая более 5000 компаний из 50 стран мира. Основной целью Caspian Energy Club является улучшение инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где действует эта структура, а также стимулирование диалога в форматах B2G, B2B и B2C и активного в них участвуя.

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