В Азербайджане урегулирован режим налогообложения пассажирской и грузовой деятельности

БАКУ /Trend/ - Одно из важных изменений, внесенных в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики в направлении совершенствования механизма налогового контроля и расширения налогооблагаемой базы, связано с регулированием режима налогообложения пассажирской и грузоперевозочной деятельности.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при минэкономики Азербайджана, изменение предусматривает отмену исполнения налогового режима в упрощенном порядке по ставкам налога, установленным статьей 220.5 Налогового Кодекса Азербайджанской Республики, налогоплательщиками, осуществляющими внутригосударственные грузоперевозки, независимо от суммы полученного дохода. Эти лица будут выполнять свои налоговые обязательства в качестве плательщиков упрощенного налога или налога на прибыль (доход) по ставке два процента (с учетом лимита в 30 процентов в течение квартала), а также при превышении годового оборота в 200 тысяч манатов возникнет обязательство по обязательной регистрации НДС.

В отношении лиц, занимающихся пассажирскими перевозками, сохраняется действующий налоговый режим и этим лицам (за исключением такси) при получении оплаты оказанных услуг в безналичном порядке, предоставляется право добровольно встать на учет по НДС и продолжить свою деятельность в качестве плательщиков налога на прибыль (подоходный налог) и НДС.

Другим изменением в этом направлении является внесение ежемесячной информации, определенной органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, в электронную информационную систему Государственной налоговой службы и применение финансовой санкции в размере 1000 манатов к операторам заказа такси, которые не предоставили указанную информацию в установленный срок или представили ее в искаженном виде

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!