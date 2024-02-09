Производство продукции в Гаджигабульском промквартале многократно выросло

БАКУ /Trend/ - В 2023 году в Гаджигабульском промышленном квартале было произведено продукции на более чем 118 миллионов манатов, что в три раза превышает показатель 2022 года (38 миллионов манатов), сообщает в пятницу Trend.

Согласно данным Агентства по развитию экономических зон при министерстве экономики Азербайджана, тем самым на сегодня в промквартале произведено продукции на сумму более 162 миллионов манатов.

Предприниматели вложили в Гаджигабульский промышленный квартал 45,6 миллиона манатов инвестиций, дополнительно к существующим проектам планируется вложить 119 миллионов манатов.

Отметим, что в качестве резидентов зарегистрированы 14 хозяйствующих субъектов с общим объемом инвестиций 164,5 миллиона манатов, 9 из них приступили к деятельности, создано более 220 постоянных рабочих мест.

Напомним, что данный промквартал создан в целях поддержки деятельности микро-, малых и средних предпринимателей в промышленной сфере, обеспечения непрерывного развития ненефтяного сектора экономики, а также повышения занятости населения в производственной сфере.

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