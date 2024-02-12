БАКУ /Trend/ - В связи с упраздненной "Azərsığorta" создана ликвидационная комиссия.

Как сообщает в понедельник Trend, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно распоряжению, министерству финансов Азербайджана поручено в пятидневный срок создать ликвидационную комиссию в составе представителей министерства финансов и Азербайджанского инвестиционного холдинга (АИХ) с целью проведения процесса ликвидации упраздненной Государственной страховой коммерческой компании Азербайджанской Республики в соответствии с требованиями гражданского законодательства. АИХ в течение 3 дней должен представить в министерство финансов Азербайджана свои предложения о представителе, который войдет в состав ликвидационной комиссии.

Центральные органы исполнительной власти не позднее трех месяцев в пределах своей компетенции должны принять меры, вытекающие из их нормотворческих задач, представить в министерство юстиции Азербайджана свои нормативно-правовые акты или информацию об отсутствии у них предложений.

Исполнение распоряжения возложено на юридический и законодательный отдел Аппарата Кабинета министров.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

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