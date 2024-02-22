БАКУ /Trend/ - Азербайджан организует экспортную миссию в Латвию с целью изучения и расширения возможностей доступа местных экспортеров на латвийский рынок, а также для представления продукции Азербайджана, сообщает в четверг Trend.

Согласно данным Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO), исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев встретился с делегацией во главе с заместителем министра сельского хозяйства Латвии Нормундсом Шмицем, находящейся с визитом в Азербайджане.

На встрече Юсиф Абдуллаев проинформировал о деятельности агентства, механизмах продвижения экспорта, включая бренд Made in Azerbaijan и субсидирование логистики.

Кроме того, чтобы обеспечить проникновение латвийских традиционных продуктов питания на азербайджанский рынок, латвийские предприниматели были приглашены к участию в выставке InterFood Азербайджан, которая пройдет в мае этого года.

В свою очередь, заместитель министра сельского хозяйства Нормундс Шмитс отметил, что в Латвии существует значительный спрос на экспортируемую Азербайджаном сельскохозяйственную продукцию, и подчеркнул важность координации между импортерами и экспортерами.

Заместитель министра добавил, что активизация сотрудничества в таких областях, как безопасность пищевых продуктов, ветеринарный и фитосанитарный контроль, будет стимулировать экспорт местных компаний в Латвию. В этом контексте в рамках координации предпринимателей, работающих в обеих странах, достигнута договоренность об обмене информацией о потенциальной экспортно-импортной продукции между сторонами.

Напомним, что согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана в январе 2024 года Азербайджан экспортировал в Латвию товаров на сумму 464,5 тысячи долларов, а импортировал товаров на сумму свыше 1,693 миллиона долларов.

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