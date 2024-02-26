Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

ЦБ Азербайджана предписал ОАО "Premium Bank" принять меры по совершенствованию внутренних процедур

Экономика Материалы 26 февраля 2024 18:06 (UTC +04:00)
ЦБ Азербайджана предписал ОАО "Premium Bank" принять меры по совершенствованию внутренних процедур

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) предписал ОАО "Premium Bank" принять меры по совершенствованию внутренних процедур.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

"Решение принято в связи с нарушением требований статьи 47 Закона "О банках". В отчете, представленном в Центральный банк на конец января, было обнаружено, что в результате неправильного расчета коэффициента покрытия ликвидности в иностранной валюте не было выполнено требование по удержанию данного показателя выше установленного порога, определенного в пункте 7.2 "Порядка управления риском ликвидности в банках", - говорится в сообщении ЦБА.

Отметим, что OАО "Premium Bank" действует с 25 января 2008 года. Его активы по итогам 2023 года составили 685,116 миллиона манатов, кредитный портфель - 471,866 миллиона манатов, обязательства - 507,823 миллиона манатов, капитал - 177,293 миллиона манатов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости