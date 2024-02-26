ЦБ Азербайджана предписал ОАО "Premium Bank" принять меры по совершенствованию внутренних процедур

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) предписал ОАО "Premium Bank" принять меры по совершенствованию внутренних процедур.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

"Решение принято в связи с нарушением требований статьи 47 Закона "О банках". В отчете, представленном в Центральный банк на конец января, было обнаружено, что в результате неправильного расчета коэффициента покрытия ликвидности в иностранной валюте не было выполнено требование по удержанию данного показателя выше установленного порога, определенного в пункте 7.2 "Порядка управления риском ликвидности в банках", - говорится в сообщении ЦБА.

Отметим, что OАО "Premium Bank" действует с 25 января 2008 года. Его активы по итогам 2023 года составили 685,116 миллиона манатов, кредитный портфель - 471,866 миллиона манатов, обязательства - 507,823 миллиона манатов, капитал - 177,293 миллиона манатов.

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