Астраханская область заинтересована в создании СП с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Астраханская область (РФ) заинтересована в создании совместных с Азербайджаном предприятий, сообщает в четверг Trend.

Согласно данным министерства внешних связей Астраханской области, об этом сказал заместитель председателя правительства Астраханской области Казбек Хадиков на XII Российско-Азербайджанском межрегиональном форуме.

"Наш регион открыт к сотрудничеству с азербайджанскими партнерами. Предлагаем наладить обмен информацией о потенциальных инвесторах с обеих сторон, а также обсудить возможности создания совместных предприятий", - отметил он.

По словам Хадикова, расширение внешнеэкономических отношений с Азербайджаном напрямую связано с развитием грузоперевозок через коридор "Север-Юг".

Среди перспективных направлений отмечается инвестиционное сотрудничество, промышленная кооперация, включая сотрудничество между судостроительными предприятиями Астрахани и Азербайджана, а также взаимодействие в сфере туризма.

Кроме того, министр внешних связей Астраханской области Владимир Головков добавил, что сотрудничеству с Азербайджаном уделяется особое внимание.

"Активно развиваем связи в торговле, логистике, промышленности, сельском хозяйстве, туризме, образовании, культуре и других сферах", - подчеркнул Головков.

Отметим, что XII Российско-Азербайджанский межрегиональный форум проходит в "Минводы Экспо" (Ставрополье). Участники обсуждают вопросы расширения двустороннего сотрудничества и кооперации России и Азербайджана в промышленной, транспортно-логистической, экологической и сельскохозяйственных сферах.

В форуме принимают участие около 400 представителей деловых кругов и органов власти России и Азербайджана.

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