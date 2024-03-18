ЗАО «Baku Steel Company» начинает этап тендера по внедрению системы SAP S/4HANA

БАКУ /Trend/ - ЗАО «Baku Steel Company» (BSC или группа) делает еще один важный шаг в области централизованного управления и цифровизации всех процессов компании. Таким образом, BSC успешно завершила проект по пересмотру и

оценке бизнес-процессов для всей группы, и в качестве следующего шага планирует внедрить комплексное решение SAP S/4HANA, новейшую ERP-систему (Планирование ресурсов предприятия) «SAP SE».

Эта система полностью охватит процессы финансов, закупок и снабжения, планирования производства, продаж, логистики и управления персоналом. BSC стремится использовать возможности системы SAP S/4HANA для повышения эффективности работы, поддержания гибкости в ответ на растущий рыночный спрос и для революционных преобразований в производственных операциях.

Компания начинает этап тендера для местных и зарубежных поставщиков по внедрению комплексной системы SAP S/4HANA. Данный этап является основным этапом отбора, на котором будут приниматься предложения потенциальных

компаний для осуществления указанного проекта.

На этапе тендера BSC планирует определить партнера, который соответствует ее стратегическим целям, имеет большой опыт работы в металлургической отрасли и в целом соответствует требованиям законодательства Азербайджанской

Республики и международных стандартов, а также работает в соответствии со стандартами SAP. BSC рассматривает возможность выбора партнера по внедрению системы SAP S/4HANA, который не только обладает техническими знаниями, но и делится опытом и видением в области цифровой трансформации и развития бизнеса.

Компании, желающие принять участие в открытом тендере на внедрение системы SAP S/4HANA, могут обратиться в отдел закупок и снабжения BSC по адресу электронной почты [email protected] или подать письменную заявку в головной офис компании по адресу: улица Мир-Джалала 15 (Дарнагюльское шоссе), Баку.

Крайний срок подачи заявок — 05 апреля 2024 года 18:00.

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