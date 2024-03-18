Азербайджан более чем вдвое увеличил импорт электромобилей

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале этого года Азербайджан импортировал 13 299 автомобилей различного назначения (на 24,2% больше, чем за тот же период прошлого года) на сумму 247,613 миллиона долларов США (на 4,6% меньше, чем за тот же период прошлого года).

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

За два месяца импорт моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя, сократился на 17,2% - до 24 единиц (на сумму 1,030 миллиона долларов США), а импорт предназначенных в основном для перевозки людей легковых автомобилей и других моторных транспортных средств сократился на 7,2% - до 12 023 единиц (на сумму 217,721 миллиона долларов США).

Из этих автомобилей 2 571 (стоимостью 82,729 миллиона долларов США) являются транспортными средствами, приводимыми в движение двигателем внутреннего сгорания, а также электродвигателем, а 541 (стоимостью 22,852 миллиона долларов США) - транспортными средствами, приводимыми в движение только электродвигателем.

А это значит, что импорт первого типа автомобилей вырос на 41,7%, а второго - в 2,4 раза.

Кроме того, импорт моторных транспортных средств для перевозки грузов увеличился на 36,1% - до 1 185 единиц (на сумму 22,527 миллиона долларов США), а импорт моторных транспортных средств специального назначения снизился на 23,9% - до 67 единиц (на сумму 6,335 миллиона долларов США).

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