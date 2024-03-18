Обсуждены перспективы развития многовекторного сотрудничества между Азербайджаном и Ираком (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Обсуждены перспективы развития многовекторного сотрудничества между Азербайджаном и Ираком, сообщает в понедельник Trend.

Согласно данным министерства экономики Азербайджана, премьер-министр Республики Ирак Мухаммед Шиа ас-Судани принял делегацию, возглавляемую министром экономики Азербайджанской Республики Микаилом Джаббаровым.

Было отмечено, что Ирак заинтересован в укреплении связей с Азербайджаном. Стороны обсудили партнерство в сферах торговли, инвестиций, туризма, транспорта, а также по другим значимым для обеих стран направлениям. На встрече было рассмотрено текущее состояние и приоритеты развития азербайджано-иракских экономических связей. Подчеркнута значимость роста двустороннего товарооборота и увеличения взаимных инвестиций.

Кроме того, делегация во главе с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым провела встречу с вице-премьером, министром нефти Ирака Хайяном Абдулгани.

Стороны отметили наличие благоприятной среды для расширения многовекторного азербайджано-иракского партнерства. Было подчеркнуто, что значимое место в развитии экономических связей между странами занимает сфера энергетики, отмечены возможности взаимовыгодного сотрудничества в этой сфере.

Азербайджанская делегация проинформировала о проделанной работе в сфере декарбонизации и энергетического перехода. Было отмечено, что объявление 2024 года в Азербайджане "Годом солидарности во имя зеленого мира" и проведение в нашей стране COP29 внесет свой вклад в процесс энергоперехода.

Были обсуждены цели Азербайджана по переходу к "зеленой" энергетике, проекты в этом направлении, реализуемые SOCAR вместе с партнерами, а также возможности сотрудничества по энергетическим вопросам.

Также в рамках визита делегация во главе с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым встретилась с министром торговли Ирака Атером Давудом аль-Гурари.

В ходе встречи иракская сторона была проинформирована о реформах в области устойчивого экономического развития и улучшения бизнес-среды Азербайджана. В различных сферах экономики нашей страны работают 160 компаний с иракским капиталом. Было отмечено, что в 2023 году в структуре экспорта из Азербайджана в Ирак преобладали ненефтегазовые продукты, подчеркнуты экспортный потенциал для иракского рынка и широкие логистические возможности.

Стороны констатировали наличие благоприятных условий для вывода торговых отношений между двумя странами на более высокий уровень. Была отмечена заинтересованность в диверсификации торгово-экономических отношений и важность организации взаимных визитов деловых кругов.

На встрече были обсуждены укрепление сотрудничества между деловыми кругами, совместная деятельность по инфраструктурным проектам, проведение азербайджано-иракского бизнес-форума. Иракские предприниматели приглашены посетить Азербайджан для изучения деловых и экспортных возможностей нашей страны.

Напомним, что согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе 2024 года Азербайджан экспортировал в Ирак товаров на сумму 1,055 миллиона долларов США, а импортировал товаров на сумму свыше 12,3 тысячи долларов.

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