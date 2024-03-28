Центральный банк Азербайджана сохранил прогноз по инфляции

БАКУ /Trend/ - Прогноз инфляции на 2024 год сохранен без изменений (прогноз на январь текущего года 5,3 процента), сообщает в четверг Trend.

Согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), в целом повышающие и понижающие риски инфляции уравновешивают друг друга.

"Ожидается, что годовая инфляция останется в пределах целевого показателя (4±2%) в 2024 году, если текущие условия останутся неизменными. Анализ показывает, что в остальное время года существует вероятность изменения годового прогноза инфляции в сторону снижения", - говорится в сообщении ЦБА.

В ЦБА упомянули, что годовые темпы инфляции со времени прошлой сессии продолжали снижаться.

"В феврале 2024 года 12-месячная инфляция составила 0,8 процента, а 12-месячная базовая инфляция - 1,4 процента. Годовая продовольственная дефляция составила 0,3 процента, непродовольственная инфляция - 1,4 процента, а инфляция услуг - 2,3 процента. Снижение годовой инфляции происходит под влиянием внешних и внутренних факторов", - подчеркнули в ЦБА.

Отметим, что аналитики нидерландской ING прогнозируют среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2024 году на уровне 4,4 процента, а ООН прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2024 году на уровне 5,9 процента.

В свою очередь, Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2024 году составит 4,7 процента

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