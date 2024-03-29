Резидент Сумгайытского химпарка начал экспорт продукции в США

БАКУ /Trend/ - Расширяется география экспорта ЗАО "Azerfloat" - резидента Сумгайытского химико-промышленного парка, находящегося в управлении Агентства развития экономических зон Азербайджана (İZİA), сообщает в пятницу Trend.

Согласно данным İZİA, компания впервые экспортировала стеклянные листы в США. На начальном этапе было отправлено более 69 тонн продукции.

Отметим, что ЗАО "Azerfloat" производит стеклянные листы по немецкой технологии в Сумгайытском химико-промышленном парке.

В 2023 году ЗАО "Azerfloat" продало продукции на сумму более чем 52 миллиона манатов, из которых около 50 процентов было экспортировано. Производимая продукция экспортируется в Турцию, Ирландию, Марокко, Россию, Грузию, Украину и другие страны под торговой маркой "Made in Azerbaijan".

Отметим, что Агентство по развитию экономических зон было создано как государственное юридическое лицо на базе ООО "Сумгайытский химический промышленный парк" указом Президента Азербайджана "О мерах по совершенствованию управления промышленными парками, промышленными кварталами и агропарками" №1257 от 22 января 2021 года.

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