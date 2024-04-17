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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 17 апреля

Экономика Материалы 17 апреля 2024 09:27 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 17 апреля

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 17 апреля 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,8055 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на среду:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8055

1 австралийский доллар

AUD

1,0896

1 аргентинский песо

ARS

0,002

1 белорусский рубль

BYN

0,5195

1 бразильский реал

BRL

0,3219

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4629

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0893

100 южнокорейских вон

KRW

0,1226

1 чешская крона

CZK

0,0717

100 чилийских песо

CLP

0,1732

1 китайский юань

CNY

0,2348

1 датская крона

DKK

0,242

1 грузинский лари

GEL

0,6367

1 гонконгский доллар

HKD

0,2171

1 индийская рупия

INR

0,0203

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,1122

100 индонезийских рупий

IDR

0,0105

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1552

1 швейцарский франк

CHF

1,8631

1 израильский шекель

ILS

0,4526

1 канадский доллар

CAD

1,2299

1 кувейтский динар

KWD

5,5153

1 казахский тенге

KZT

0,0038

1 кыргызский сом

KGS

0,0191

100 ливанских фунтов

LBP

0,0019

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3547

1 мексиканский песо

MXN

0,0999

1 молдавский лей

MDL

0,0955

1 египетский фунт

EGP

0,035

1 норвежская крона

NOK

0,1547

100 узбекских сомов

UZS

0,0134

1 польский злотый

PLN

0,4135

1 российский рубль

RUB

0,018

1 сингапурский доллар

SGD

1,246

1 саудовский риал

SAR

0,4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2342

1 турецкая лира

TRY

0,0522

1 тайваньский доллар

TWD

0,0523

1 таджикский сомони

TJS

0,1555

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,043

100 японских йен

JPY

1,0993

1 новозеландский доллар

NZD

1,0031

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