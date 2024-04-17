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Азербайджан и Татарстан обсудили расширение потенциала для продвижения инвестиций (ФОТО)

Экономика Материалы 17 апреля 2024 14:13 (UTC +04:00)
Азербайджан и Татарстан обсудили расширение потенциала для продвижения инвестиций (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Татарстан обсудили расширение потенциала для продвижения инвестиций

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В ходе встречи с заместителем премьер-министра, министром промышленности и торговли Татарстана Олегом Коробченко мы обсудили направления развития экономического партнерства между Азербайджаном и Татарстаном, в том числе: поддержка совместной деятельности в рамках индустриальных парков; расширение использования существующего потенциала для продвижения инвестиций; укрепление торговых отношений", - говорится в публикации.

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Азербайджан и Татарстан обсудили расширение потенциала для продвижения инвестиций (ФОТО)
Азербайджан и Татарстан обсудили расширение потенциала для продвижения инвестиций (ФОТО)
Азербайджан и Татарстан обсудили расширение потенциала для продвижения инвестиций (ФОТО)
Азербайджан и Татарстан обсудили расширение потенциала для продвижения инвестиций (ФОТО)
Азербайджан и Татарстан обсудили расширение потенциала для продвижения инвестиций (ФОТО)
Азербайджан и Татарстан обсудили расширение потенциала для продвижения инвестиций (ФОТО)
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