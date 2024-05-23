В Азербайджане в 2023 году налоговая задолженность увеличилась на 421 миллион манатов - замначальника Налоговой службы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2023 году налоговая задолженность увеличилась на 421 миллион манатов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил заместитель начальника Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана Илькин Велиев во время обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что рассчитанный в 2023 году налог составил чуть больше 16 миллиардов.

"То есть, 16 миллиардов манатов - это рассчитанные нами налоги, а 421 миллион - остаточная задолженность, которая составила менее трех процентов", - добавил он.

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