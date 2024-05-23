Развитие транспортной инфраструктуры требует крупных финансовых вложений - генсек TRACECA

ЛЕЙПЦИГ /Trend/ - Развитие транспортной инфраструктуры на национальном уровне требует значительного финансирования.

Как передает в четверг Trend, об этом заявил генеральный секретарь TRACECA Асет Ассавбаев, выступая на Международном транспортном форуме (МТФ) в Лейпциге.

"Транспортная инфраструктура играет решающую роль в обеспечении глобальной связности. Важность развития инфраструктуры также неоднократно подчеркивалась в различных исследованиях, проведенных международными организациями и финансовыми институтами. Кроме того, отмечается, что принятие необходимых мер для дальнейшего развития инфраструктуры на национальном уровне требует значительного финансирования. Например, в отчете ЕБРР об устойчивом транспортном сообщении между Европой и Центральной Азией говорится о том, что для развития инфраструктуры только в Центральной Азии требуется около 18 миллиардов евро", - сказал он.

Ассавбаев отметил, что эта сумма намного больше, если рассматривать как материальную, так и нематериальную инфраструктуру во всех 14 государствах-членах.

"Учитывая значительные инвестиции, уже сделанные в развитие инфраструктуры, особенно важно обеспечить согласование действий, поскольку возможности пограничной инфраструктуры должны соответствовать друг другу. Наблюдаемое увеличение объема перевозимых грузов еще раз подчеркивает, что нагрузка на транспортную инфраструктуру будет продолжать расти", - пояснил генеральный секретарь.

Он подчеркнул, что координация действий в этом направлении играет ключевую роль в обеспечении будущей жизнеспособности межрегиональных связей.

"Я призываю всех участников этой открытой сессии МТФ осознать необходимость совместных усилий и, самое главное, скоординированных и согласованных действий. Я уверен, что содействие гармонизации возможностей инфраструктуры поможет устранить потенциальные узкие места в будущем. Я считаю, что международная координация весьма актуальна, учитывая постоянную эволюцию логистических маршрутов и реструктуризацию цепочек поставок", - добавил Ассавбаев.

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