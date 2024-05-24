БАКУ /Trend/ - В Азербайджане увеличивается бюджет Государственного фонда социальной защиты на 2024 год.

Как сообщает в пятницу Trend, вопрос об этом был отмечен в изменении в закон Азербайджанской Республики "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2024 год", который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по труду и социальной политике.

Согласно изменению, бюджет фонда увеличивается с 6 миллиардов 919,86 миллиона манатов до 6 миллиардов 949,86 миллиона манатов.

Также доходы фонда по взносам на обязательное государственное социальное страхование увеличиваются с 5 милилардов 288,135 миллиона манатов до 5 миллиардов 478,135 миллиона манатов, по внебюджетному сектору с 3 миллиардов 387,1 миллиона манатов до 3 миллиардов 577,1 миллиона манатов, а также в целях сбалансирования бюджета Государственного фонда социальной защиты средства, выделяемые из государственного бюджета на финансирование обязательств государственного бюджета, снижаются с 1 миллиарда 392 миллионов манатов до 1 миллиарда 232 миллионов манатов.

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