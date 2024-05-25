В Азербайджане завершен процесс ликвидации двух банков

БАКУ /Trend/ - Фондом страхования вкладов завершены работы по процессу ликвидации двух банков – ОАО "Азербайджанский кредитный банк" и КБ "Борчалы".

Об этом Trend сообщили в фонде.

"Завершен процесс ликвидации двух банков - ОАО "Азербайджанский кредитный банк" и КБ "Борчалы". По 4 другим банкам - ОАО "Royalbank", ОАО "Кавказский банк развития", ОАО "Gəncəbank" и ОАО "DеmirBank" - осуществляется погашение требований последних необеспеченных кредиторов. В период с 2020 года по настоящее время вкладчикам 6 банков, в которых наступил страховой случай, выплачена компенсация в эквиваленте 893 млн 598 тыс. 111 манатов. За период, когда на фонд была возложена функция по ликвидации, кредиторам банков, находившихся в процессе ликвидации, было выплачено в общей сложности 32 миллиона 236 тысяч 851 манат, и этот процесс продолжается", - сказали в фонде.

Отметим, что Фонд страхования вкладов был создан в 2007 году.

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