Турецкое финтех-платежное решение намерено выйти на рынок Казахстана, Марокко и ОАЭ (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Турецкое финтех-платежное решение "United Payment" намерено выйти на рынок Казахстана, Марокко и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Об этом сказал Trend генеральный директор ООО "United Payment" в Азербайджане Эдгар Абдуллаев.

"United Payment предоставит новые возможности для клиентов, желающих перевести средства в страны Центральной Азии. Этот шаг отражает стремление компании расширить свою глобальную сеть и удовлетворить потребности клиентов в удобных и безопасных денежных операциях. Мы гордимся тем, что можем предложить нашим клиентам возможность отправлять деньги в страны Центральной Азии. Наша цель – обеспечить простоту и удобство в каждой транзакции, делая процесс переводов максимально легким для наших клиентов. На данный момент мы зарегистрировали наш офис в Узбекистане как United Payment Solutions, в том числе планируем выйти на рынок Казахстана, Марокко и Дубая до конца года", - добавил он.

Отметим, что в 2015 году компания "United Payment" (к тому времени она называлась Birleşik Ödeme) получила лицензию на электронные деньги, в 2017 году компания "Wise" начала вести бизнес в Турции в партнерстве с United Payment, а в 2020 году компания открыла первый международный офис в Азербайджане.