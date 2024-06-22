Возложение президентства в IOTA на Азербайджан повлияет на рост политического и финансового влияния страны - эксперт

БАКУ /Trend/ - Факт того, что Государственная налоговая служба и ее руководитель являются главой такого высшего учреждения, будет знаменовать для Азербайджана положительные экономические результаты.

Об этом в субботу, отвечая на вопросы Trend, заявил эксперт-экономист Эйюб Керимли.

Он отметил, что это в первую очередь повлияет на рост политического и финансового авторитета Азербайджана.

"С другой стороны, это окажет значительное влияние на повышение интереса других стран к Азербайджану, дальнейшее улучшение инвестиционного климата. Это также внесет свой вклад во внедрение в Азербайджане европейского опыта налогового администрирования.

Как известно, каждая иностранная компания, работая в другой в стране, в первую очередь изучает ее налоговое законодательство , его совершенствование, прозрачность, и я считаю, что членство Государственной налоговой службы, а тем более председательство в такой авторитетной организации открыли для этого большие перспективы.

Это положительно скажется как на приведении в будущем финансового учета страны, налоговой отчетности в соответствие с международными стандартами, так и на повышении прозрачности в стране, совершенствовании налогового администрирования, обмене опытом и, как я уже сказал, внедрении европейских стандартов.

С другой стороны, это также положительно скажется на росте финансово-экономического и политического влияния страны. Да, в сотрудничестве с финансовыми учреждениями совершенствование налогового законодательства играет большую положительную роль, и в этом плане, также будет играть важную роль в представлении странам мира и международным компаниям определенные реформы, проведенные Азербайджаном в налоговом администрировании. В целом считаю, что наша страна должна извлечь из этого пользу. Азербайджан должен использовать свой Налоговый кодекс, администрирование и законодательство в позитивном ключе для дальнейшего совершенствования в этой области, а также применения своего международного опыта", - сказал он.

Отметим, что на пост президента организации Внутриевропейских налоговых администраций был избран глава Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана Орхан Назарли. Он также будет председательствовать в Исполнительном совете Государственной налоговой службы.

Таким образом, президентство IOTA на 2024-2025 годы было возложено на Азербайджан.

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