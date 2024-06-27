АБР активно поддерживает Афганистан и Пакистан в водной сфере - Утсав Кумар

АЛМАТЫ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) активно поддерживает Афганистан и Пакистан в водной сфере.

Как передает в четверг корреспондент Trend, об этом сказал страновой директор АБР по Казахстану Утсав Кумар в ходе сессии "Вода, энергетика и продовольствие в Центральной Азии: партнерства и проекты для устойчивого развития" в рамках бизнес-форума в Алматы.

"В водной сфере в регионе Центральной Азии мы активно поддерживаем Афганистан и Пакистан. Здесь живут 300 миллионов людей. Эти страны более уязвимы к изменениям климата. И ожидается, что температура воздуха будет повышаться, что приведет к ограничению ресурсов, возможно, к наводнениям и другим катастрофам", - подчеркнул он.

По его словам, это может также разрушить экосистему.

"Ожидается, что в случае если не будут применены новые подходы, то к 2050 году наступит полный крах. Данный пробел может привести к большим проблемам, ухудшению ситуации в рамках нексуса "вода, энергетика и продовольствие"", - отметил он.

Кумар напомнил, что в Казахстане в текущем году произошли крупные наводнения.

"Такие природные катастрофы замедляют экономическое развитие стран. По нашим оценкам, это должно сказаться на замедлении роста ВВП, привести к экономическим потерям, а также к большему распространению бедности", - добавил он.

Отметим, что в рамках бизнес-форума Евразийского банка развития (ЕАБР), который проходит в Алматы, состоялась сессия на тему "Вода, энергетика и продовольствие в Центральной Азии: опыт ЕАБР и извлеченные уроки".

На сессии участники обсудили координацию развития системы взаимосвязей «вода — продовольствие — энергия», сотрудничество между многосторонними банками развития и международными организациями, и самые перспективные проекты и подходы — в государственном регулировании, водном хозяйстве, электроэнергетике и промышленности.

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