Организация сотрудничества железных дорог о трудностях на маршрутах через Евразию

АЛМАТЫ /Trend/ - В Евразийском пространстве разная ширина колеи, и поэтому важно устранить это для стабильных беспрепятственных перевозок в международном сообщении.

Как передает в четверг корреспондент Trend, об этом заявил председатель комитета Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД) Мирослав Антонович в ходе сессии "Евразийский транспортный каркас: потенциал, проблемы, решения" в рамках бизнес-форума ЕАБР в Алматы.

"Для нас страны Центральной Азии - очень важны, и для повышения экономического развития этих стран мы поддерживаем инновации. В Евразийском пространстве разная ширина колеи, и поэтому важно устранить это для стабильных беспрепятственных перевозок в международном сообщении", - сказал он.

По его словам, ОСЖД занимается совершенствованием международных транспортных коридоров, и не только.

"Главная задача - это безопасность, забота об окружающей среде, сотрудничество между странами и внедрение инноваций в процессе железнодорожных перевозок. В состав нашей организации входит 13 международных транспортных железнодорожных коридоров. Объемы перевозок - больше 5 млрд тонн. Что касается контейнерных перевозок в направлении Китай-Европа и обратно, в 2023 году цифра составила более 17,5 тысяч контейнерных поездов. Это перевозки через Казахстан", - подчеркнул он.

Как отметил Антонович, следующий шаг в будущем международных перевозок - внедрение концепции "единого окна" на пограничных переходах.

"Также важны экологические решения. И железная дорога - главный экологический вид транспорта в мире. Нам необходимо внедрять новые источники энергии, новые инновации для перевозок", - добавил он.

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