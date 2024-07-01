Внесена ясность в вопрос о повышении стоимости проезда в железнодорожном транспорте

БАКУ /Trend/ - В настоящее время никаких изменений в тарифах не предусмотрено.

Об этом в понедельник на запрос Trend сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Отметим, что с сегодняшнего дня министерство цифрового развития и транспорта Азербайдана обновило тарифы на услуги общественного транспорта и авиаперевозок внутри страны. Было сочтено целесообразным применение нижеуказанных тарифов, выбрав наиболее оптимальный вариант с точки зрения социальной ориентации:

- Верхний предел тарифов на пассажирские перевозки на регулярных внутригородских (внутрирайонных) автобусных маршрутах независимо от расстояния установлен в размере 50 гяпиков;

- Тариф на пассажирские перевозки в метро за одну поездку установлен в размере - 50 гяпиков ;

- Верхний предел тарифа на обслуживание пассажиров на регулярных междугородних автобусных маршрутах установлен в размере 3,7 гяпиков за километр.

В то же время были обновлены верхние пределы тарифов на регулярные пригородные и междугородние автобусные маршруты внутри страны и услуги внутригородских пассажирских перевозок воздушным транспортом.

Однако изменения в тарифе на услуги внутригосударственных пассажирских перевозок воздушным транспортом по направлениям Баку-Нахчыван/Нахчыван-Баку не внесены.

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